Chiara Ferragni e Silvio Campara: la “giacca dell’amore” e il post rimosso (Di domenica 13 ottobre 2024) Chiara Ferragni continua a far parlare di sé, e questa volta al centro dell’attenzione non sono solo i suoi progetti o pasticci imprenditoriali ma un dettaglio molto personale che riguarda la sua vita sentimentale. Da tempo si vocifera di una relazione con Silvio Campara, CEO di un noto brand di abbigliamento, e recentemente un nuovo elemento sembra confermare il legame tra i due: la misteriosa “giacca dell’amore”. Chiara Ferragni e Silvio Campara: la giacca che racconta un amore segreto Chiara Ferragni ha pubblicato alcune foto su Instagram che l’hanno mostrata a Londra, indossando una giacca vintage del marchio Ferrari, accompagnata da una semplice didascalia: “Ho una nuova giacca preferita”. Una diChiarazione apparentemente innocua, ma il web è subito esploso di speculazioni. Dilei.it - Chiara Ferragni e Silvio Campara: la “giacca dell’amore” e il post rimosso Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di domenica 13 ottobre 2024)continua a far parlare di sé, e questa volta al centro dell’attenzione non sono solo i suoi progetti o pasticci imprenditoriali ma un dettaglio molto personale che riguarda la sua vita sentimentale. Da tempo si vocifera di una relazione con, CEO di un noto brand di abbigliamento, e recentemente un nuovo elemento sembra confermare il legame tra i due: la misteriosa “”.: lache racconta un amore segretoha pubblicato alcune foto su Instagram che l’hanno mostrata a Londra, indossando unavintage del marchio Ferrari, accompagnata da una semplice didascalia: “Ho una nuovapreferita”. Una dizione apparentemente innocua, ma il web è subito esploso di speculazioni.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiara Ferragni passione vintage : la vacanza a Londra tra foto analogiche e maxi bag griffata - Chiara Ferragni è volata a Londra per un'importante fiera d'arte contemporanea: per una giornata dedicata alle gallerie più importanti al mondo ha sfoderato la macchina analogica e una borsa griffata super lusso.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Chiara Ferragni e Fedez : accordo sul divorzio? Parla il legale : come stanno le cose - L'avvocato di Chiara Ferragni smentisce i rumor sul divorzio con Fedez: nessun accordo per il mantenimento dei figli, ecco la situazione attuale. L'articolo Chiara Ferragni e Fedez: accordo sul divorzio? Parla il legale: come stanno le cose proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Chiara Ferragni sarebbe “innamorata come un’adolescente alla prima cotta” di Silvio Campara : l’indiscrezione del settimanale Oggi - Tutti ora rischiano il processo. Per chi? Per Silvio Campara, Ceo di una nota azienda di abbigliamento streetwear. Mentre la sua avvocata Daniela Missaglia smentisce un accordo sulla separazione tra lei e Fedez e l’inchiesta sul pandoro Balocco e sulle uova di Pasqua Dolci Preziosi è arrivata a un punto, lei, Chiara Ferragni sarebbe “innamorata come un’adolescente alla prima cotta” e “pazza ... (Ilfattoquotidiano.it)