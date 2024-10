Biagio Nazzaro e Moie Vallesina, derby alla caccia di punti preziosi (Di domenica 13 ottobre 2024) Una domenica col derby nel girone A di Promozione: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Moie Vallesina, entrambe alla ricerca della vittoria che latita in questo inizio stagione. La Biagio Nazzaro - che chiude il gruppo assieme a Pergolese e Appignanese - non ha mai vinto, per il Moie Vallesina un solo successo. Non è così per il Tavullia Valfoglia che oggi contro la Pergolese ha la possibilità di tornare in testa. La Jesina non riesce invece più a vincere. Sabato da dimenticare per il Marina raggiunta in classifica dal Barbara Monserra. Promozione, sesta giornata. Oggi: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Moie Vallesina, Tavullia Valfoglia-Pergolese. Ieri: Vismara-Marina 1-0, Appignanese-S.Orso 0-2, Barbara Monserra-Jesina 0-0, Sassoferrato Genga-Fermignanese 0-2, Vigor Castelfidardo-Gabicce Gradara 1-0, Villa S.Martino-Lunano 4-0. Classifica: Fermignanese 14; Tavullia Valfoglia 13; Villa S. Ilrestodelcarlino.it - Biagio Nazzaro e Moie Vallesina, derby alla caccia di punti preziosi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Una domenica colnel girone A di Promozione:Chiaravalle-, entrambericerca della vittoria che latita in questo inizio stagione. La- che chiude il gruppo assieme a Pergolese e Appignanese - non ha mai vinto, per ilun solo successo. Non è così per il Tavullia Valfoglia che oggi contro la Pergolese ha la possibilità di tornare in testa. La Jesina non riesce invece più a vincere. Sabato da dimenticare per il Marina raggiunta in classifica dal Barbara Monserra. Promozione, sesta giornata. Oggi:Chiaravalle-, Tavullia Valfoglia-Pergolese. Ieri: Vismara-Marina 1-0, Appignanese-S.Orso 0-2, Barbara Monserra-Jesina 0-0, Sassoferrato Genga-Fermignanese 0-2, Vigor Castelfidardo-Gabicce Gradara 1-0, Villa S.Martino-Lunano 4-0. Classifica: Fermignanese 14; Tavullia Valfoglia 13; Villa S.

Promozione / La Biagio Nazzaro sfiora il colpaccio in casa della capolista : 1-1 contro la Fermignanese - Severini porta in vantaggio la squadra di Bedetti, poi nella ripresa i ragazzi di Pazzaglia trovano il pari con l’eurogol Mariotti FERMIGNANO, 6 ottobre 2024 – La Biagio Nazzaro sfiora il colpaccio, ma al Comunale di Fermignano finisce 1-1 la sfida contro la Fermignanese. Dall’altra parte Rossini verticalizza per Scheffer che in area si aggiusta il pallone, arriva sulla linea di fondo e prova a ... (Vallesina.tv)

Promozione / Biagio Nazzaro - parla Nicolò Severini : “Contro la Jesina ci è andata bene. A Fermignano daremo battaglia” - In Serie C ha militato nel Foligno (8 presenze e un gol 2010-2011), vantando anche una presenza in Coppa Italia contro l’Atalanta. Sono motivazioni che mi hanno spinto a rimanere alla Biagio molto volentieri”. Credo che nel risultato finale ci sia andata bene, perché la Jesina ha avuto tre-quattro palle gol, mentre noi con un tiro in porta siamo riusciti a pareggiare. (Vallesina.tv)

Promzione / Severini risponde a Tittarelli - un punto a testa tra Biagio Nazzaro Chiaravalle e Jesina - Al 47? Rossini lancia da sinistra Casagrande in area, ma la palla scorre sul fondo. Dall’altra parte, Filippo Massei fa partire in contropiede Paradisi che avanza e serve con un cross a mezz’altezza Tittarelli, il quale prova al volo a un passo dalla porta, sparando fuori. Bedetti – A disp. Al 72? Doria mette al centro per Severini che controlla e calcia, debole verso il portiere. (Vallesina.tv)