Balotelli sbotta su Twitch: "Io peggio di Pohjanpalo? Questa Serie A la smonto!" (Di domenica 13 ottobre 2024) Mario Balotelli non lascia, anzi raddoppia. L`attaccante attualmente svincolato ha partecipato a una diretta su Twitch e si è lasciato andare

Balotelli accostato a Pohjanpalo - esplode in diretta su Twitch : “Io questa Serie A te la smonto!” - L'ex attaccante della Nazionale visibilmente infastidito da una riflessione emersa durante un collegamento: "Solo perché non ero in Serie A, tutto quello che ho fatto non conta?"Continua a leggere . (Fanpage.it)

Mario Balotelli attacca Boban su Twitch : "Ma chi c*** sei?" - Mario Balotelli, ex attaccante di Milan e Inter, non nasconde il suo disappunto verso Zvonimir Boban. Le tensioni tra i due, già evidenti in passato attraverso frecciate e repliche in diretta TV, si sono riaccese. Durante il programma Twitch "Vox to Box", l'attaccante ha criticato... (Milanotoday.it)