Ballando con le stelle, cosa è successo nella terza puntata: classifica (Di domenica 13 ottobre 2024) Alan Friedman e Sonia Bruganelli a rischio eliminazione. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice vincono la terza puntata terza puntata di Ballando con le stelle 2024 ieri sera, sabato 12 ottobre. Mentre Bianca Guaccero, in coppia con Giovanni Pernice, in vetta alla classifica, ha conquistato di nuovo con la sua esibizione sulle note di ‘Nei giardini Sbircialanotizia.it - Ballando con le stelle, cosa è successo nella terza puntata: classifica Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Alan Friedman e Sonia Bruganelli a rischio eliminazione. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice vincono ladicon le2024 ieri sera, sabato 12 ottobre. Mentre Bianca Guaccero, in coppia con Giovanni Pernice, in vetta alla, ha conquistato di nuovo con la sua esibizione sulle note di ‘Nei giardini

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Classifica Ballando con le Stelle 2024 : eliminati terza puntata 12 ottobre - le coppie sul podio - Classifica ed eliminati Ballando con le Stelle: cosa è successo nella terza puntata del talent ballerino di Rai1 L'articolo Classifica Ballando con le Stelle 2024: eliminati terza puntata 12 ottobre, le coppie sul podio proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Ballando con le stelle - cosa è successo nella terza puntata : classifica - “Difficilmente mi alzo in piedi per applaudire qualcuno”, ha detto la presidente della Giuria Carolyn Smith dopo l’esibizione di Guaccero-Pernice. Mentre Bianca Guaccero, in coppia con Giovanni Pernice, in vetta alla classifica, ha conquistato di nuovo con la sua esibizione sulle note di ‘Nei giardini che nessuno sa’ di Renato Zero, Alan Friedman e Sonia Bruganelli sono finiti allo spareggio. (Dailyshowmagazine.com)

Ballando con le Stelle 2024 - classifica e pagelle terza puntata : Paolantoni demolito (0) - contratto per Caressa-Parodi (10+) - Ovviamente, sfilza di 10 per loro: da Zazzaroni, Canino, Smith, Lucarelli e Mariotto, che fino alla fine ha tenuto il pubblico sulle spine con una paletta da “9”. No, sarebbe banale: è questione di personalità. Nonostante tutto, quel dolore forte, quella paura di svenire in diretta. Chissà. E la giuria? Sì, è vero che ha chiesto “nessuna pietà”, quando si è avvicinato al banco, ma di certo non ... (Dilei.it)