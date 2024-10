Anticipazioni La Promessa, Puntate Spagnole: Jeronimo Viene Assassinato Misteriosamente! (Di domenica 13 ottobre 2024) Anticipazioni La Promessa, Puntate Spagnole: Jeronimo Viene ritrovato privo di vita nella sua stanza d’albergo. Partono le indagini ma l’omicidio potrebbe c’entrare con il traffico di armi! La Promessa prosegue e, nel corso delle Puntate Spagnole, al centro dell’attenzione tornerà Jeronimo. Il valletto del conte Pelayo perderà la vita Misteriosamente, lasciando sorpreso ed anche dispiaciuto lo stesso conte. Immediatamente le indagini cercheranno di capire chi possa essere stato a commettere questo atto. Ma ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni La Promessa, Puntate Spagnole: Pelayo annuncia che Jeronimo ha perso la vita! Nel corso delle Puntate già andate in onda de La Promessa, i telespettatori stanno assistendo alle azioni criminali di Pelayo e di Jeronimo. Uominiedonnenews.it - Anticipazioni La Promessa, Puntate Spagnole: Jeronimo Viene Assassinato Misteriosamente! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di domenica 13 ottobre 2024)Laritrovato privo di vita nella sua stanza d’albergo. Partono le indagini ma l’omicidio potrebbe c’entrare con il traffico di armi! Laprosegue e, nel corso delle, al centro dell’attenzione tornerà. Il valletto del conte Pelayo perderà la vita, lasciando sorpreso ed anche dispiaciuto lo stesso conte. Immediatamente le indagini cercheranno di capire chi possa essere stato a commettere questo atto. Ma ecco che cosa sta per succedere.La: Pelayo annuncia cheha perso la vita! Nel corso dellegià andate in onda de La, i telespettatori stanno assistendo alle azioni criminali di Pelayo e di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Beautiful - Endless Love e La Promessa Anticipazioni : Puntate di oggi 12 ottobre 2024 - Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

Beautiful - Endless Love - My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni : Puntate di oggi 11 ottobre 2024 - Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

Beautiful - Endless Love - My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni : Puntate di oggi 10 ottobre 2024 - Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 ottobre 2024. (Comingsoon.it)