Amici 24, puntata del 13/10/24: Alena perde la sfida contro Chiamamifaro e lascia la scuola, Sienna Osborne vince e rimane (Di domenica 13 ottobre 2024) Si è appena concluso un nuovo appuntamento domenicale con Amici. Maria De Filippi ha aperto la puntata salutando il pubblico e tutti i professori. Si passa subito ad Alena, che deve affrontare la propria sfida. Rudy Zerbi, il suo professore, l’ha invitata a dare il meglio di sé e a tirare fuori tutte le proprie emozioni. La sfida viene giudicata da Charlie Rapino e vede scontrarsi l’allieva Alena con la sua sfidante Chiamamifaro. Le ragazze si esibiscono portando in gara i loro inediti: nonostante avessero preparato anche una cover ciascuno, a Charlie è bastata la prima performance. “Il mio lavoro si basa molto sull’istinto”, ha spiegato il produttore discografico, che ritiene il modo di fare musica di Alena “già visto”, mentre riconosce in Chiamamifaro uno stile originale e al passo con i tempi. La sfida viene vinta da quest’ultima ed Alena è ufficialmente eliminata. Isaechia.it - Amici 24, puntata del 13/10/24: Alena perde la sfida contro Chiamamifaro e lascia la scuola, Sienna Osborne vince e rimane Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Si è appena concluso un nuovo appuntamento domenicale con. Maria De Filippi ha aperto lasalutando il pubblico e tutti i professori. Si passa subito ad, che deve affrontare la propria. Rudy Zerbi, il suo professore, l’ha invitata a dare il meglio di sé e a tirare fuori tutte le proprie emozioni. Laviene giudicata da Charlie Rapino e vede scontrarsi l’allievacon la suante. Le ragazze si esibiscono portando in gara i loro inediti: nonostante avessero preparato anche una cover ciascuno, a Charlie è bastata la prima performance. “Il mio lavoro si basa molto sull’istinto”, ha spiegato il produttore discografico, che ritiene il modo di fare musica di“già visto”, mentre riconosce inuno stile originale e al passo con i tempi. Laviene vinta da quest’ultima edè ufficialmente eliminata.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amici 24 - diretta terza puntata : Chiamamifaro elimina Alena - I due verdetti sono stati decisi da Charlie Rapino (canto) e Kledi (ballo). La prima sfida di canto decreta un’eliminazione: Alena dovrà abbandonare la scuola, battuta dall’aspirante allieva Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, che entra nella scuola. (Davidemaggio.it)

Amici 24 - diretta terza puntata - Le gare della settimana, invece, hanno visto giudici Fiorella Mannoia per i cantanti e Garrison per i ballerini. La prima sfida di canto decreta un’eliminazione: Alena dovrà abbandonare la scuola, battuta dall’aspirante allieva Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, che entra nella scuola. (Davidemaggio.it)

Amici 24 - in onda oggi su Canale 5 la terza puntata : Fiorella Mannoia tra gli ospiti in studio - È tutto pronto per la nuova puntata del pomeridiano di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione, che andrà in onda oggi su Canale 5. (Comingsoon.it)