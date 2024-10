Allagata la galleria delle Olimpiadi. Il sindaco avverte: "È inadeguata" (Di domenica 13 ottobre 2024) "L’allagamento della galleria San Martino della Statale 36 apre uno scenario preoccupante sulla reale tenuta di questa infrastruttura". Ad avanzare dubbi sulle reali condizioni di quella che sarà la Superstrada delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026, su cui viaggeranno atleti, tecnici, spettatori e giornalisti di tutto il mondo, è il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni. Eppure l’opera ha solo un quarto di secolo: erano le 17.54 del 25 ottobre 1995, un mercoledì, quando al primo automobilista, dopo l’inaugurazione ufficiale, venne dato il via libera per percorrere l’attraversamento di Lecco, 11 chilometri di tunnel, compreso il traforo del Barro oltre che appunto la galleria San Martino, costato 600 miliardi delle vecchie lire e 33 anni di lavori. Ilgiorno.it - Allagata la galleria delle Olimpiadi. Il sindaco avverte: "È inadeguata" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) "L’allagamento dellaSan Martino della Statale 36 apre uno scenario preoccupante sulla reale tenuta di questa infrastruttura". Ad avanzare dubbi sulle reali condizioni di quella che sarà la Superstradainvernali di Milano – Cortina 2026, su cui viaggeranno atleti, tecnici, spettatori e giornalisti di tutto il mondo, è ildi Lecco Mauro Gattinoni. Eppure l’opera ha solo un quarto di secolo: erano le 17.54 del 25 ottobre 1995, un mercoledì, quando al primo automobilista, dopo l’inaugurazione ufficiale, venne dato il via libera per percorrere l’attraversamento di Lecco, 11 chilometri di tunnel, compreso il traforo del Barro oltre che appunto laSan Martino, costato 600 miliardivecchie lire e 33 anni di lavori.

