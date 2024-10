Abano Terme, incendio e paura in hotel. L'incubo degli ospiti: «Scene da film, la gente si calava con le lenzuola» (Di domenica 13 ottobre 2024) Fiamme, fumo e tanta paura in un grande albergo di Abano Terme, l'Alexander, dove un incendio, poco dopo mezzanotte, ha svegliato di soprassalto gli oltre 270 ospiti, molti dei quali hanno Leggo.it - Abano Terme, incendio e paura in hotel. L'incubo degli ospiti: «Scene da film, la gente si calava con le lenzuola» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Fiamme, fumo e tantain un grande albergo di, l'Alexander, dove un, poco dopo mezzanotte, ha svegliato di soprassalto gli oltre 270, molti dei quali hanno

Abano Terme - maxi incendio in un hotel : i vigili del fuoco mettono in salvo 273 persone. “Stanza piena di fumo - non vedevamo nulla. Salvati con una gru” - Quarantaquattro persone in ospedale per esalazioni e fratture: nessuno in pericolo di vita. Il governatore del Veneto: “Il coraggio dei pompieri ha permesso di evitare il peggio. Serve fare piena luce sull’accaduto”. (Repubblica.it)

Padova - incendio in vano tecnico in hotel ad Abano Terme : 273 persone evacuate - Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco hanno provveduto al recupero dei beni degli ospiti. Una quarantina di persone hanno ricorso alle cure del pronto soccorso per avere respirato del fumo. Il governatore della Regione, Luca Zaia, ha poi spiegato che “40 persone sono rimaste intossicate per aver inalato fumo”. (Lapresse.it)