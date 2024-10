Lanazione.it - 13 ottobre 1884, quando tutti gli orologi del mondo si sincronizzarono grazie a Greenwich

(Di domenica 13 ottobre 2024) Firenze, 132024 - Sincronizzare glidi tutto ilin base a un ‘tempo universale’. Per riuscirci, bisognava però individuare il meridiano "fondamentale". Per questo motivo il 13delsi riunirono a Washington 41 delegati in rappresentanza di 25 nazioni alla Conferenza internazionale dei Meridiani. Ciascun Paese propose una soluzione nazionalistica: la Germania propose Berlino, la Francia Parigi, l’America la stessa Washington. L’Italia invece avanzò il nome di Gerusalemme. Alla fine quasiconversero su, anche se Francia e Brasile si astennero e nonostante il un voto contrario di Santo Domingo. Prevalse dunque questo borgo che si trova nella parte ovest di Londra, che ospitava un famoso Osservatorio astronomico risalente alla fine del XVII secolo.