Violenza domestica: udienza preliminare per il 37enne indagato (Di sabato 12 ottobre 2024) Fissata l'udienza preliminare per il trentasettenne, residente a Melito Irpino per maltrattamenti in famiglia. L'uomo dovrà comparire davanti al Gup del tribunale di Benevento, la dottoressa Loredana Camerlengo, I'8 gennaio 2025. l1 trentasettenne-difeso dall'avvocato Guido Barrasso- è accusato Avellinotoday.it - Violenza domestica: udienza preliminare per il 37enne indagato Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Fissata l'per il trentasettenne, residente a Melito Irpino per maltrattamenti in famiglia. L'uomo dovrà comparire davanti al Gup del tribunale di Benevento, la dottoressa Loredana Camerlengo, I'8 gennaio 2025. l1 trentasettenne-difeso dall'avvocato Guido Barrasso- è accusato

