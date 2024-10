Turchia, Montella dopo il successo contro il Montenegro: “Vittoria meritata con ventinove tiri” (Di sabato 12 ottobre 2024) La Turchia di Vincenzo Montella ha ottenuto la Vittoria contro il Montenegro per 1-0, collezionando tre punti validi per la fase a gironi della Nations League, in cui è in testa al Gruppo 4 con 7 punti. Il ct ha commentato il risultato ai microfoni della conferenza stampa: “Sapevamo che il Montenegro è una squadra che si difende bene e rimane compatta. Nonostante questo, abbiamo fatto 29 tiri e abbiamo meritato di vincere. Abbiamo dominato la partita e continuato a creare occasioni dopo aver segnato“, ha spiegato. “Possiamo migliorare la qualità dei nostri cross in area. La qualità complessiva della nostra squadra sta migliorando e, se continua così, diventerà più difficile scegliere la formazione titolare“. Il clima al Samsun Yeni 19 May?s Stadyumu ha aiutato la squadra: “L’atmosfera a Samsun è stata magnifica. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ladi Vincenzoha ottenuto lailper 1-0, collezionando tre punti validi per la fase a gironi della Nations League, in cui è in testa al Gruppo 4 con 7 punti. Il ct ha commentato il risultato ai microfoni della conferenza stampa: “Sapevamo che ilè una squadra che si difende bene e rimane compatta. Nonostante questo, abbiamo fatto 29e abbiamo meritato di vincere. Abbiamo dominato la partita e continuato a creare occasioniaver segnato“, ha spiegato. “Possiamo migliorare la qualità dei nostri cross in area. La qualità complessiva della nostra squadra sta migliorando e, se continua così, diventerà più difficile scegliere la formazione titolare“. Il clima al Samsun Yeni 19 May?s Stadyumu ha aiutato la squadra: “L’atmosfera a Samsun è stata magnifica.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Convocati Turchia - Montella ha DECISO : UFFICIALE la scelta sugli ‘italiani’ per la Nations League - Ecco la lista completa: Portieri: Bayindir, Gunok, Sengezer, Cakir. Difensori: Bardakci, Topcu, Elmali, Kadioglu, Demiral, Muldur, […]. Convocati Turchia, Vincenzo Montella ha DECISO: è UFFICIALE la scelta sugli ‘italiani’ per gli impegni in Nations League È da poco stata diramata la lista dei calciatori convocati da Vincenzo Montella per le prossime partite della Turchia in Nations League ... (Calcionews24.com)

Inter - la SCELTA di Montella su Calhanoglu per la partita tra Turchia Islanda - L’Inter osserva i propri giocatori in Nazionale tra cui Hakan Calhanoglu, impegnato in Turchia Islanda Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, è stato scelto da Vincenzo Montella come titolare nel centrocampo a due nella sfida di Nations League contro l’Islanda. Ecco le formazioni ufficiali: TURCHIA (4-2-3-1): Mert Günok; Mert Müldür, Demiral, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Yüksek; Can ... (Calcionews24.com)

Montella : «Calhanoglu in Turchia-Islanda? Valuto! Ecco quando» - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Il centrocampista era reduce da un affaticamento che l’aveva costretto al cambio in Inter-Atalanta e solo alla vigilia si era potuto allenare col gruppo della sua nazionale. Calhanoglu punta Turchia-Islanda: Montella certifica il recupero STA MEGLIO – Montella, dopo la partita, ha aggiornato su Calhanoglu: «La differenza l’abbiamo vista dopo il suo ... (Inter-news.it)