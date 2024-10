Ilnapolista.it - Theo Hernandez in due partite è passato da aspirante idolo a giocatore problematico (SoFoot)

(Di sabato 12 ottobre 2024)criticato anche in Francia. Anche in patria è arrivata la notizia di un avvio di stagione difficile, culminato con la serata da incubo a Firenze. Rigore sbagliato ed espulsione con la fascia di capitano al braccio. So Foot ripercorre questo periodo sottolineando come il francese rischia di diventare unper il Milan. «deve anche maturare» Scrive So Foot: Contro il Lecce (3-0), con un tiro secco finito sotto la traversa,ha dunque messo a segno la sua 29esima rete in maglia rossonera. Un record, visto che ha eguagliato un certo Paolo Maldini in termini di gol segnati da un difensore del Milan. Dieci giorni dopo,ha vissuto una serata da incubo in Toscana.