Tasse alle stelle per le Pmi italiane pagano 120 volte più dei giganti del web

(Di sabato 12 ottobre 2024) In Italia, le piccole e medie imprese (Pmi) subiscono una tassazione 120superiore a quella dei grandi colossi del web. Lo afferma uno studio della Cgia di Mestre, che denuncia la pratica di trasferire gran parte degli utili ante imposte realizzati in Italia verso paesi con un regime fiscale favorevole. A causa di queste manovre elusive, l’erario ha ricevuto solo una minima parte delle entrate da queste aziende “WebSoft”, ovvero le grandi società che operano nel settore di Internet. Quantole Pmi in Italia “Se le nostre piccole impreseogni anno 24,6 miliardi di, le 25 multinazionali del web presenti in Italia, invece, ne versano molte meno: secondo l’Area Studi di Mediobanca solo 206 milioni di euro“, afferma il report. Sebbene le dimensioni economiche di queste due categorie siano notevolmente diverse, il dato risulta deludente per gli artigiani di Mestre.