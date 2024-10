Thesocialpost.it - R Kelly, la figlia accusa il cantante: “Ha abusato di me quando avevo 8 anni. Penso al suicidio”

(Di sabato 12 ottobre 2024) “Ricordo di essermi svegliata mentre lui mi toccava. In quel momento non sapevo cosa fare, ho fatto finta di dormire”. Ladi Rhato il padre di averla aggredita sessualmenteera solo una bambina. La 26enne Buku Abi ha detto di ricordare che suo padre abusava sessualmente di lei ancor prima che avesse 10. Questo è quanto ha affermato nel documentario in due episodi Karma: A Daughter’s Journey di TVEI Streaming Network.Leggi anche: Scandalo P. Diddy: il ruolo di Jennifer Lopez ai suoi “White Party” Un racconto straziante quello della 26enne. La ragazza non ha realizzato cosa stesse succedendo, non voleva crederci perché “per me lui era tutto”. Inizialmente “troppa paura di dirlo a qualcuno, soprattutto a mia madre”.