Oasport.it - Quanti soldi ha guadagnato Tadej Pogacar vincendo il Giro di Lombardia 2024? Montepremi e cifre

(Di sabato 12 ottobre 2024)ha vinto ildie ha così conquistato il quarto sigillo consecutivo nella Classica delle Foglie Morte, eguagliando il filotto firmato da Fausto Coppi e agganciando Alfredo Binda nell’albo d’oro con quattro affermazioni in quella che è l’ultima Classica Monumento della stagione. Il fuoriclasse sloveno partiva con tutti i favori del pronostico e ha trionfato in maniera imperiale, infliggendo distacchi siderali agli impotenti avversari. Il capitano della UAE Emirates ha attaccato sulla Colma di Sormano quando mancavano 48 chilometri al traguardo di Como, ha lasciato sul posto il grande rivale Remco Evenepoel e ha inscenato il suo proverbiale assolo in maglia di Campione del Mondo, mettendo la ciliegina sulla torta di una stagione caratterizzata soprattutto dalla doppiettad’Italia-Tour de France.