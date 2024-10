Piovani: «L’Inter Women vale tantissimo. Sono soddisfatto!» (Di sabato 12 ottobre 2024) Il mister delL’Inter Women Gianpiero Piovani è soddisfatto della vittoria per 1-0 contro il Como di oggi pomeriggio. Le sue parole valgono tantissimo. PARTITA – Gianpiero Piovani ha detto questo sulla vittoria odierna: «Ho detto alle ragazze che valgono tantissimo perché abbiamo sofferto, devo fare davvero i complimenti al Como perché è una squadra molto organizzata. Ha subito le nostre iniziative nel primo tempo ma nel secondo ci ha chiuso nella nostra metà campo e noi siamo state brave a ribattere colpo su colpo. Questo è un calcio che non mi piace, preferirei vedere la mia squadra come voglio io. Queste partite però l’anno scorso le perdevi, quest’anno l’hai vinta quindi ci sta girando tutto bene. Ben venga questo risultato, faccio i complimenti a tutte anche nel Como perché meritavano il pareggio. Inter-news.it - Piovani: «L’Inter Women vale tantissimo. Sono soddisfatto!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il mister delGianpierodella vittoria per 1-0 contro il Como di oggi pomeriggio. Le sue parole valgono. PARTITA – Gianpieroha detto questo sulla vittoria odierna: «Ho detto alle ragazze che valgonoperché abbiamo sofferto, devo fare davvero i complimenti al Como perché è una squadra molto organizzata. Ha subito le nostre iniziative nel primo tempo ma nel secondo ci ha chiuso nella nostra metà campo e noi siamo state brave a ribattere colpo su colpo. Questo è un calcio che non mi piace, preferirei vedere la mia squadra come voglio io. Queste partite però l’anno scorso le perdevi, quest’anno l’hai vinta quindi ci sta girando tutto bene. Ben venga questo risultato, faccio i complimenti a tutte anche nel Como perché meritavano il pareggio.

