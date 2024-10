Per i pm il bancario che spiava i conti di Meloni aveva complici. Bankitalia a Intesa Sanpaolo: “Charisca” (Di sabato 12 ottobre 2024) Si allarga la vicenda dei conti correnti violati: secondo i pm di Bari l'ex bancario spione avrebbe "agito in concorso" con altri. Bankitalia ha chiesto intanto chiarimenti a Intesa Sanpaolo, su cui pende ora una possibile sanzione per le falle nella sicurezza. Fanpage.it - Per i pm il bancario che spiava i conti di Meloni aveva complici. Bankitalia a Intesa Sanpaolo: “Charisca” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si allarga la vicenda deicorrenti violati: secondo i pm di Bari l'exspione avrebbe "agito in concorso" con altri.ha chiesto intanto chiarimenti a, su cui pende ora una possibile sanzione per le falle nella sicurezza.

