Pavimentazione, illuminazione e arredo urbano: 1.400.000 euro per le villette di Porta di Ponte (Di sabato 12 ottobre 2024) I soldi ci sono. E non sono neanche pochi. L'assessorato regionale alle Autonomie locali e Funzione pubblica ha assegnato al Comune di Agrigento l'importo complessivo di 1.400.000 euro. Fondi con i quali l'amministrazione comunale intende sistemare - procedendo al rifacimento della Pavimentazione Agrigentonotizie.it - Pavimentazione, illuminazione e arredo urbano: 1.400.000 euro per le villette di Porta di Ponte Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di sabato 12 ottobre 2024) I soldi ci sono. E non sono neanche pochi. L'assessorato regionale alle Autonomie locali e Funzione pubblica ha assegnato al Comune di Agrigento l'importo complessivo di 1.400.000. Fondi con i quali l'amministrazione comunale intende sistemare - procedendo al rifacimento della

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Così le chiese sono diventate a pagamento : anche una preghiera costa 4 euro - Ma un banchetto di legno blocca l’ingresso. Siamo a Ballarò, quartiere popolare di Palermo. . . . "Per entrare in chiesa c’è un biglietto di quattro euro". La cupola maiolicata del Carmine Maggiore, che si staglia al di sopra delle case, riflettendone luci e ombre, promette un momento di raccoglimento. (Today.it)

Affari Tuoi - Michele cambia pacco ma in quello nuovo ci sono solo 75 euro - Protagonista della puntata di venerdì 11 ottobre è Michele del Veneto. Il concorrente cambia il suo pacco, nel quale scoprirà che.Continua a leggere . (Fanpage.it)

L’effetto Nadal : i biglietti in rivendita per la Coppa Davis sono arrivati a costare 33.000 euro (As) - Nadal, i costi dei biglietti in rivendita schizzano alle stelle Ad esempio, la piattaforma di rivendita Viagogo chiede già dai 1. Per questo motivo tutti i tifosi che vogliono assistere all’ultimo ballo di Nadal e non hanno già i biglietti dovranno rivolgersi alla rivendita per poter essere presenti a Málaga… anche se dovranno scavare a fondo nelle loro tasche per evitare possibili truffe o ... (Ilnapolista.it)

“Guadagno fino a 3600 euro al mese grazie al secondo lavoro che faccio in pausa pranzo - seduta alla scrivania. Sono io ad aver creato Lily Hayes” : la storia sul Daily Star - Attraverso l’AI Chat di Fanvue, può interagire con gli abbonati e intanto può pensare ai contenuti da postare. Inoltra sulla piattaforma Fanvue guadagna appunto circa 3600 euro al mese. Pubblicitari, si sono licenziati dall’agenzia nella quale lavoravano e ne hanno aperta una loro, con la quale gestiscono l’influencer creata con l’AI Olivia C. (Ilfattoquotidiano.it)