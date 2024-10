Nuovo sbarco a Roccella Ionica, arrivati 88 migranti (Di sabato 12 ottobre 2024) Negli ultimi venti giorni si sono verificati sette arrivi per un totale di circa 600 migranti. L'ultimo la notte scorsa. Imolaoggi.it - Nuovo sbarco a Roccella Ionica, arrivati 88 migranti Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Negli ultimi venti giorni si sono verificati sette arrivi per un totale di circa 600. L'ultimo la notte scorsa.

