Nations League LIVE: si parte alle 18 con Croazia-Scozia, poi il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Spagna di Morata (Di sabato 12 ottobre 2024) Prosegue il programma della Nations League con la giornata di sabato che vede la Croazia di Luka Modric sfidare la Scozia alle 18.

Nations League 2024/2025 - risultati e classifiche - Nel mezzo la fase a gironi (con la suddivisione nelle quattro leghe) che decreter√† le qualificate alla Final Four. La competizione prender√† il via con la fase a leghe gioved√¨ 5 settembre 2024 e si chiuder√† con la finale di domenica 8 giugno 2025. , 21? Muriqi, 48? Rrahmani, 55? Dellova) C2 Romania ‚Äď Lituania¬†3-1 (4? Mihaila, 34? Kucys, 87? rig. (Sportface.it)

Formazioni ufficiali Croazia-Scozia - Nations League 2024/25 - . SCOZIA: Gordon, Robertson, Hanley, Souttar, Raiston, McLean, Gilmour, Christie, McTominay, Doak, Dykes. FORMAZIONI UFFICIALI CROAZIA-SCOZIA CROAZIA: Livakovic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Pasalic, Perisic, Sosa, Sucic, Kramaric, Matanovic. La formazione balcanica cerca tre punti per rimanere in scia al Portogallo, capolista a punteggio pieno, mentre dall’altra parte la Tartan Army ... (Sportface.it)

Bulgaria-Lussemburgo (Uefa Nations League C - 12-10-2024 ore 18 : 00 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - I Lions Rouges invece sono fermi al palo […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Terzo turno di Nations League e nel gruppo C3 la Bulgaria di Iliev affronta in casa il Lussemburgo di Holtz. Nei convocati mancano gli infortunati Hristov, Nedyalkov e Gruev, in un gruppo nel complesso giovane guidato da capitan Despotov e dall’ex Palermo Chochev. (Infobetting.com)