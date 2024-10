Ilgiorno.it - Narrativa poliziesca . La passione per il delitto ritorna a Villa Greppi

(Di sabato 12 ottobre 2024) MONTICELLO BRIANZA (Lecco) Il festival di"Laper il" raggiunge quota 23 edizioni, e come ogni anno, si prepara ad accogliere una selezione dei migliori autori didi genere. Domenica 20 ottobre, adi Monticello Brianza, incontri non stop a partire dalle 11.30, quando sul palco saliranno i primi tre autori con i loro recenti romanzi: Livia Sambrotta, Rosa Teruzzi e Domenico Wanderlingh. L’incontro successivo alle 12.30 sarà invece con Piero Colaprico, Paolo Moretti e il sostituto procuratore milanese Cecilia Vassena, per parlare di cronache vere e immaginate. Come sempre, la pausa delle 13.30 offerta al pubblico, è un appuntamento fisso con il risotto giallo e con cibo a tema, rigorosamente cromatico in omaggio al festival. Gli incontri riprenderanno alle 14.