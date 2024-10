Milano, inaugurate le 13 nuove fermate M4: il taglio del nastro di Salvini e Sala (Di sabato 12 ottobre 2024) inaugurate a Milano le nuove tredici fermate della Metro 4. La cerimonia alla presenza del ministro dei Trasporti Matteo Salvini e del sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala che hanno tagliato il nastro insieme alla stazione San Cristoforo, in Piazza Tirana. L’inaugurazione dell’intera linea M4 della metro di Milano “è una giornata importante, epocale. Grazie a tutti quelli che ci hanno lavorato, con grande dedizione e fatica ci siamo arrivati” a questo traguardo che “non è un punto di arrivo, ma di partenza, perché il Tpl e le metropolitane sono fondamentali”, ha detto il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di inaugurazione, con la partenza del primo treno dalla stazione di San Cristoforo. Lapresse.it - Milano, inaugurate le 13 nuove fermate M4: il taglio del nastro di Salvini e Sala Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024)letredicidella Metro 4. La cerimonia alla presenza del ministro dei Trasporti Matteoe del sindaco del capoluogo lombardo Giuseppeche hanno tagliato ilinsieme alla stazione San Cristoforo, in Piazza Tirana. L’inaugurazione dell’intera linea M4 della metro di“è una giornata importante, epocale. Grazie a tutti quelli che ci hanno lavorato, con grande dedizione e fatica ci siamo arrivati” a questo traguardo che “non è un punto di arrivo, ma di partenza, perché il Tpl e le metropolitane sono fondamentali”, ha detto il primo cittadino di, Giuseppe, a margine della cerimonia di inaugurazione, con la partenza del primo treno dalla stazione di San Cristoforo.

