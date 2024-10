Medioriente in fiamme, l’escalation che (quasi) nessuno vuole. L’analisi del gen. Del Casale (Di sabato 12 ottobre 2024) Stabilire a chi vada attribuita la responsabilità di aver trasformato il Medioriente in terreno di scontro è come sfidarsi sulla primogenitura tra l’uovo e la gallina. Con l’operazione Spada di Ferro, condotta da Tsahal nella Striscia di Gaza, in risposta alla strage dello Shabbat del 7 ottobre 2023, il governo di Gerusalemme ha deciso di dare una svolta al confronto con i palestinesi e con chi ne sostiene la causa, non curante delle reazioni internazionali, ma forte dell’incrollabile sostegno americano. Non solo, quindi, distruggere tunnel e infrastrutture di Hamas, ma anche rispolverare la vecchia dottrina di Golda Meir, adottata subito dopo la strage delle Olimpiadi di Monaco 1972: colpire i nemici a ogni costo e ovunque si trovino, mettendo in conto anche gli effetti collaterali rappresentati da eventuali vittime civili. Formiche.net - Medioriente in fiamme, l’escalation che (quasi) nessuno vuole. L’analisi del gen. Del Casale Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Stabilire a chi vada attribuita la responsabilità di aver trasformato ilin terreno di scontro è come sfidarsi sulla primogenitura tra l’uovo e la gallina. Con l’operazione Spada di Ferro, condotta da Tsahal nella Striscia di Gaza, in risposta alla strage dello Shabbat del 7 ottobre 2023, il governo di Gerusalemme ha deciso di dare una svolta al confronto con i palestinesi e con chi ne sostiene la causa, non curante delle reazioni internazionali, ma forte dell’incrollabile sostegno americano. Non solo, quindi, distruggere tunnel e infrastrutture di Hamas, ma anche rispolverare la vecchia dottrina di Golda Meir, adottata subito dopo la strage delle Olimpiadi di Monaco 1972: colpire i nemici a ogni costo e ovunque si trovino, mettendo in conto anche gli effetti collaterali rappresentati da eventuali vittime civili.

