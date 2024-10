Medicina Top – 12/10/2024 (Di sabato 12 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Artrosi del ginocchio, allergie e valorizzazione della propria bellezza: sono i temi della quarantunesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Walter Pascale, responsabile dell’Artroscopia e chirurgia del ginocchio dell’IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio di Milano; Vincenzo Patella, allergologo dell’Azienda sanitaria di Salerno; Diego Dalla Palma, imprenditore, scrittore ed esperto di bellezza. fsc/gsl/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Medicina Top – 12/10/2024 Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Artrosi del ginocchio, allergie e valorizzazione della propria bellezza: sono i temi della quarantunesima puntata diTop. Marco Klinger intervista Walter Pascale, responsabile dell’Artroscopia e chirurgia del ginocchio dell’IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio di Milano; Vincenzo Patella, allergologo dell’Azienda sanitaria di Salerno; Diego Dalla Palma, imprenditore, scrittore ed esperto di bellezza. fsc/gsl/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo

