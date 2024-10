Oasport.it - Max Sirena: “Luna Rossa ha scritto la prima pagina di una nuova epoca di America’s Cup. La nostra visione…”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)ha conquistato laCup femminile, facendo festa nelle acque di Barcellona dopo aver sconfitto le britanniche di Athena Pathway nel Match Race secco che metteva in palio il trofeo. Si trattava dellaedizione riservata alle donne nell’ambito della competizione sportiva più antica al mondo, dunque l’affermazione del sodalizio italiano resterà per sempre in cima all’albo d’oro e potrebbe avere un peso specifico rilevante in ottica futuro.