LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: alle 12.00 la Superpole, Bulega lancia la sfida a Razgatlioglu

(Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.40 Buongiorno e benvenuti all’. Tra 20 minuti esatti prenderà il via la! Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladell’attesissimo sabato del Gran Premio dell’, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato portoghese andrà in scena una giornata di estrema importanza pensando alla lotta per il titolo. A due soli appuntamenti dalla conclusione del campionato, la graduatoria generale vede saldamente al comando Toprakcon 414 punti contro i 375 di Nicolò. Un margine, quindi, di appena 39 lunghezze che saranno rimesse in palio sin da oggi. Terza posizione per Alvaro Bautista con 333 punti, mentre è quarto Danilo Petrucci con 277, quinto Alex Lowes con 264.