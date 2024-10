Ilnapolista.it - L’ex presentatore sportivo Welsby: «Non credo che le donne possano fare le telecroniste come gli uomini»

(Di sabato 12 ottobre 2024) Il nome di Eltonnon dirà nulla agli italiano, ma per gli inglesi è un’istituzione, una sorta di Bruno Pizzul inglese. È statotelevisivo di punto negli anni ’80 e il Telegraph lo ha intervistato per saperela pensa sull’evoluzione del racconto del pallone in tv. I commentatori di oggi?non ha peli sulla lingua: «Non ne riconosco la metà e non li ho mai visti prima». Sorseggia il suo caffellatte. «Sembra che vadano per strada e chiedano ‘vuoi presentare questa partita di calcio in diretta?‘». A 73 anni, non si cura di misurare le parole.racconta il suo lavoro nelle sue memorie, “Game For A Life”. Verrà pubblicato il mese prossimo. Prima ha fatto la radio, con Radio City che aveva sede a Liverpool. Centro inglese di enorme evoluzione culturale. Poi è passato alla Tv con i primi programmi