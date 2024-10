Ilgiorno.it - La violenza viaggia in autobus. Passeggero e autisti aggrediti: la Polizia denuncia quattro giovani

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Bloccano unper far salire l’amico e aggrediscono l’autista di un altro mezzo pubblico: identificati eti. Sono tre minori e un ragazzo di 23 anni le persone accusate di aver commesso due aggressioni, nelle scorse settimane, suglilodigiani. Nel primo caso sono stati identificati tre ragazzi minorenni, due di origine nordafricana e un italiano, ora accusati di concorso in interruzione di pubblico servizio e minaccia aggravata. Nel secondo episodio laè scattata anche per un cittadino di origine egiziana, indagato per lesioni aggravate. La Questura di Lodi è arrivata a loro grazie a testimoni, telecamere presenti sui mezzi pubblici e a Villanterio e a un software di comparazione. Il primo allarme era scattato il 12 settembre, sulla tratta Sant’Angelo Lodigiano–Pavia.