La cena di classe a 45 anni dall'esame di Maturità: l’emozionante "reunion" (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo 45 anni dall’esame di Maturità e 50 anni dall’inizio del Liceo, i compagni di classe della sezione D del Liceo Classico G.B. Morgagni di Forlì si sono ritrovati per una serata conviviale ed è stato come non fosse passato nemmeno un giorno: "Certo c’è qualche ruga in più sul volto, molte più Forlitoday.it - La cena di classe a 45 anni dall'esame di Maturità: l’emozionante "reunion" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo 45die 50’inizio del Liceo, i compagni didella sezione D del Liceo Classico G.B. Morgagni di Forlì si sono ritrovati per una serata conviviale ed è stato come non fosse passato nemmeno un giorno: "Certo c’è qualche ruga in più sul volto, molte più

Quarto - Napoli - dramma a scuola : bambino di 10 anni si accascia in classe e muore - . Le indagini sono in corso. Poco fa, durante la ricreazione, il bimbo si è accasciato al suolo e ha perso conoscenza. La tragedia è avvenuta durante la ricreazione in una scuola elementare di Quarto in provincia di Napoli. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. I carabinieri della Tenenza di Quarto, nel Napoletano, sono stati chiamati d’urgenza dall’istituto scolastico Borsellino ... (Dayitalianews.com)

I carabinieri della Tenenza di Quarto, nel Napoletano, sono stati chiamati dll'istituto scolastico Borsellino a via Crocillo per il decesso di un bambino di 10 anni. Poco fa, durante la ricreazione, il bimbo si e' accasciato al suolo e ha perso conoscenza. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Indagini in corso.

I compagni di classe si ritrovano a 60 anni di distanza - Lo scorso sabato si sono incontrati dopo 60 anni a pranzo 21 ex-studenti dell'istituto Almerici di Cesena. Si sono ritrovati così M.Cristina Milandri, figlia dell'assistente Alfiero, Bartolini, Biondini, Baroncini, Bosi, Pollini, Baravelli, Marzocchi, Gentili, Muccioli, Magnani, Foschi, Ronchi... (Cesenatoday.it)