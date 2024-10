Kalulu regalato dal Milan alla Juventus: c’è un precedente inquietante (Di sabato 12 ottobre 2024) La Juventus si gode Pierre Kalulu, classe 2000, giunto dal Milan nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato. E il club di Via Aldo Rossi, al contempo, si morde le mani. Questo è quanto riferito, di fatto, da ‘La Gazzetta Pianetamilan.it - Kalulu regalato dal Milan alla Juventus: c’è un precedente inquietante Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Lasi gode Pierre, classe 2000, giunto dalnel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato. E il club di Via Aldo Rossi, al contempo, si morde le mani. Questo è quanto riferito, di fatto, da ‘La Gazzetta

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Juventus si gode Kalulu : per il Milan è un bel rimpianto di calciomercato - La Juventus si gode Pierre Kalulu, classe 2000, giunto dal Milan nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato. E il club di Via Aldo Rossi, al contempo, si morde le mani. Questo è quanto riferito, di fatto, da ‘La Gazzetta... (Pianetamilan.it)

Kalulu - La Gazzetta dello Sport provoca il Milan : «Un Davids bis» - D’altro canto il Milan […]. Il noto quotidiano sportivo ha analizzato considerando anche le cifre l’affare che riguarda Kalulu, la Juventus e il Milan Il passaggio di Pierre Kalulu dal Milan alla Juventus sembra premiare l’intuizione di Cristiano Giuntoli, capace a portare l’ex Lione a Torino dopo i vari colpi sfumati ovvero Buongiorno, Calafiori e Todibo. (Calcionews24.com)

Dal Milan alla Juve come Kalulu : “Il profilo che stanno cercando” - “Attenzione a Jovic”: il serbo come Kalulu, dal Milan alla Juve quasi a costo zero Non solo un difensore, con Skriniar tra i papabili, a gennaio Giuntoli dovrebbe consegnare a Motta anche un altro attaccante. Piace Kalimuendo del Rennes, già allenato dall’italo-brasiliano nelle giovanili del Psg, ma se la dirigenza juventina dovesse andare su un profilo più esperto e che conosce già la Serie A, ... (Calciomercato.it)

CM: Exits, Tiago Santos and a clear priority – Milan’s plan for the January window - AC Milan have won just three of their first nine games this season and they have lost four, which has prompted reflections from the management regarding the squad.According to Calciomercato.com, ... (sports.yahoo.com)

Eurosport - Juve, Skriniar soluzione ottimale a gennaio - Milan Skriniar sarebbe un colpo perfetto per la Juventus a gennaio: ne sono convinti i colleghi di "Eurosport", che spiegano come il centrale slovacco del PSG sia scontento in Francia, ... (tuttojuve.com)

40 milioni e addio, il Milan ha scelto il sacrificio di fine stagione - Il Milan ha cominciato a riflettere in vista dell'estate. Il club ha scelto il giocatore che verrà ceduto: in cassa entreranno 40 milioni. (milanlive.it)