Rompipallone.it - Inter, via Correa e Arnautovic: a gennaio un grande nome

Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 12 Ottobre 2024 10:37 di Federico De Milano L’prepara la rivoluzione nel reparto avanzato e per l’anno prossimo spuntano i nomi di due fratelli italiani per Inzaghi In casasi affronta spesso il tema della panchina di cui dispone il tecnico Simone Inzaghi, secondo alcuni si tratta di una delle migliori delle squadre che ci sono in Serie A mentre c’è invece un’altra corrente di pensiero di chi ritiene che non sia all’altezza dei titolari e che quindi l’allenatore ex Lazio non possa farci affidamento. L’attacco è uno dei reparti per cui discorso viene fatto con maggiore insistenza perché alle spalle di due ottimi giocatori come Lautaro Martinez e Marcus Thuram che da tempo sono dei leader e segnano con costanza, non sembrano esserci delle alternative sempre affidabili per Inzaghi e i tifosi chiedono nuovi innesti.