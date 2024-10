Anteprima24.it - In Vino Civitas, brindisi rosé contro la violenza sulle donne

(Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Il riconoscimento giunto da Salerno e da Inè un premio che va a tutte le piccole aziende anche a condizione familiare che trovano tempo e impegno per dedicarsi anche a cause importanti come quella promossa dalla cantina siciliana, portata alla ribalta nazionale dal premio EccellenSA”. È con questolaallee per la parità di genere che si alza il primo calice ad In, l’ottava edizione del Salone deldi Salerno, ideato dall’associazione Createam, guidata dal presidente Sergio Casola, organizzato con CNA Salerno e sostenuto con la Camera di Commercio ed il patrocinio del Comune di Salerno.