Il virus Zika per curare il cancro al cervello, l’incredibile scoperta: “Infetta e uccide le cellule tumorali, novità promettente” (Di sabato 12 ottobre 2024) Il virus Zika, della classe dei virus oncolitici, ovvero virus che Infettano e uccidono preferenzialmente le cellule tumorali, combinato con le terapie tradizionali, quali la chirurgia e la radioterapia, potrebbe ricoprire un ruolo importante nella cura dei tumori che coinvolgono il sistema nervoso centrale, SNC. A darne notizia uno studio revisionale guidato da Mateus Gonçalves de Sena Barbosa, dell’Atenas University Center, Passos, in Brasile, riportato su Oncotarget. In particolare, l’azione del virus Zika è risultata promettente nella cura del glioblastoma, o GBM. Il glioblastoma è il tumore cerebrale più maligno e aggressivo che si conosca: chi ne è affetto muore generalmente entro qualche mese, anche se è stato sottoposto a tutte le cure del caso. Ilfattoquotidiano.it - Il virus Zika per curare il cancro al cervello, l’incredibile scoperta: “Infetta e uccide le cellule tumorali, novità promettente” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il, della classe deioncolitici, ovverocheno e uccidono preferenzialmente le, combinato con le terapie tradizionali, quali la chirurgia e la radioterapia, potrebbe ricoprire un ruolo importante nella cura dei tumori che coinvolgono il sistema nervoso centrale, SNC. A darne notizia uno studio revisionale guidato da Mateus Gonçalves de Sena Barbosa, dell’Atenas University Center, Passos, in Brasile, riportato su Oncotarget. In particolare, l’azione delè risultatanella cura del glioblastoma, o GBM. Il glioblastoma è il tumore cerebrale più maligno e aggressivo che si conosca: chi ne è affetto muore generalmente entro qualche mese, anche se è stato sottoposto a tutte le cure del caso.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dengue - Zika e gli altri arbovirus - il virologo : “La colonizzazione è in corso anche in Italia. Il West Nile ormai è endemico” - Tuttavia, il recente caso negli Stati Uniti senza esposizione ad animali malati o infetti solleva interrogativi che lo studio approfondito della sequenza del virus potrà forse almeno in parte aiutare a risolvere. Tuttavia, sebbene gli arbovirus rappresentino una minaccia crescente per l’Italia e l’Europa, è possibile controllarli e gestirli attraverso misure preventive adeguate ed efficaci ... (Ilfattoquotidiano.it)

Due casi di virus Zika e uno di Dengue a Mariano Comense : attivato il protocollo di disinfestazione - "Un caso di febbre Dengue e due casi di Zika: è stato avviato il protocollo di disinfestazione. Si invita tutta la cittadinanza a non preoccuparsi" Così il sindaco di Mariano Comense, Alberti Giovanni, ha voluto tranquillizzare i cittadini su quelli che saranno i prossimi passi per le... (Quicomo.it)

In Veneto confermati 102 casi autoctoni di West Nile virus - ma nessuno di Dengue - Zika virus o febbre Oropouche - «Dal primo gennaio scorso al 12 settembre non si sono verificati in Veneto casi autoctoni di febbre Dengue, Chikungunya, Zika virus, Usutu virus o febbre Oropouche». È quanto dichiarato quest'oggi, venerdì 13 settembre, in una nota ufficiale della Regione Veneto che poi prosegue: «Sono stati... (Veronasera.it)

Virus Zika - sospetto contagio a Melzo : ricoverata una donna tornata dall'estero - Per i cittadini ulteriori disposizioni: finestre serrate, custodia al chiuso degli animali, rimozione degli abbeveratoi all’esterno, ritiro dei panni stesi, copertura con teli di orti e giardini. . In città scatta ora il protocollo sanitario di Ats: primo e probabilmente unico step una disinfestazione straordinaria dalle zanzare, già eseguita l’altra notte. (Ilgiorno.it)