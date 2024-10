Il governo accelera sulla Manovra. Prorogato il bonus ristrutturazioni. Ma resta la prudenza sui costi (Di sabato 12 ottobre 2024) Tocca al viceministro Maurizio Leo annunciare, sia pure con tutta la prudenza del caso, che il governo punta a garantire per un altro anno il bonus ristrutturazioni al 50%, evitando che da gennaio l’agevolazione fiscale scenda al 36%. Compatibilmente con le risorse, s’intende. Ed è su quel "compatibilmente" che si sta arrovellando il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Pronto a calare la scure per oltre 4 miliardi di euro sui ministeri e sugli altri enti pubblici. E altrettanto pronto a spiegare che in Manovra "ci saranno anche dei ritocchi sulle entrate, tra virgolette a chi se lo merita, ma vedrete che le persone fisiche e le imprese non hanno niente da temere". Il che lascia pensare a interventi sul capitolo web tax e giochi, ma forse anche sul canone Rai. TEMPI STRETTI Certo è che si avvicina la settimana decisiva per il varo della legge di Bilancio. Quotidiano.net - Il governo accelera sulla Manovra. Prorogato il bonus ristrutturazioni. Ma resta la prudenza sui costi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Tocca al viceministro Maurizio Leo annunciare, sia pure con tutta ladel caso, che ilpunta a garantire per un altro anno ilal 50%, evitando che da gennaio l’agevolazione fiscale scenda al 36%. Compatibilmente con le risorse, s’intende. Ed è su quel "compatibilmente" che si sta arrovellando il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Pronto a calare la scure per oltre 4 miliardi di euro sui ministeri e sugli altri enti pubblici. E altrettanto pronto a spiegare che in"ci saranno anche dei ritocchi sulle entrate, tra virgolette a chi se lo merita, ma vedrete che le persone fisiche e le imprese non hanno niente da temere". Il che lascia pensare a interventi sul capitolo web tax e giochi, ma forse anche sul canone Rai. TEMPI STRETTI Certo è che si avvicina la settimana decisiva per il varo della legge di Bilancio.

