Ginnastica ritmica Maurelli | Non mi aspettavo proposta matrimonio scesa dal podio

(Di sabato 12 ottobre 2024) “Appena scese dal, ladiproprio non me lo, nemmeno ci stavo pensando. Ho visto Massimo e mi sono chiesta che ci faceva là. Ho impiegato un po’ a capire, e anche un po’ a rispondere“. Queste le parole di Alessia, capitana della nazionale di, al Festival dello sport di Trento, ricordando ladiche ha ricevuto dopo la premiazione a Parigi 2024. L’olimpionica azzurra ha aggiunto: “Noi abbiamo affrontato questi anni da guerriere. Il termine ‘farfalle’ per un certo periodo ci pesava: era per noi meglio estraniarci da tutto e lavorare per una medaglia olimpica. Penso che comunque sia riduttivo inquadrare questa squadra con un solo termine“.ha infine spiegato: “Il nostro è uno sport in cui si gioca quattro anni di lavoro in pochissimo tempo.