Dipendente molestata per 6 anni, l?imprenditore alla sbarra si difende: «Solo goliardia, contatti fisici e allusioni erano parte del clima aziendale» (Di sabato 12 ottobre 2024) TREVISO ? «I miei erano gesti di galanteria, senza nessuna malizia. Anche lei è sempre stata allo scherzo: mi toccava i pettorali e in un caso mi ha toccato anche il sedere. Ilgazzettino.it - Dipendente molestata per 6 anni, l?imprenditore alla sbarra si difende: «Solo goliardia, contatti fisici e allusioni erano parte del clima aziendale» Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) TREVISO ? «I mieigesti di galanteria, senza nessuna malizia. Anche lei è sempre stata allo scherzo: mi toccava i pettorali e in un caso mi ha toccato anche il sedere.

