Come comportarsi in caso di alluvione o terremoto: la Protezione Civile lo spiega nelle piazze (Di sabato 12 ottobre 2024) Tutto è pronto per l’edizione 2024 di “Io non rischio”, campagna nazionale di comunicazione sulle buone pratiche di Protezione Civile, per scoprire cosa ognuno può fare per ridurre i rischi sul proprio territorio, attraverso azioni concrete e quotidiane. La giornata clou è domenica 13 ottobre Ravennatoday.it - Come comportarsi in caso di alluvione o terremoto: la Protezione Civile lo spiega nelle piazze Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tutto è pronto per l’edizione 2024 di “Io non rischio”, campagna nazionale di comunicazione sulle buone pratiche di, per scoprire cosa ognuno può fare per ridurre i rischi sul proprio territorio, attraverso azioni concrete e quotidiane. La giornata clou è domenica 13 ottobre

Io non rischio 2024 - Protezione Civile nelle piazze in Toscana - . Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre i rischi sul proprio territorio, i volontari e le volontarie di protezione civile invitano la cittadinanza domenica 13 ottobre nelle piazze. L’obiettivo, sottolinea Regione Toscana, è diffondere la consapevolezza di ciò che ognuno di noi può fare per ridurre gli effetti di rischi come terremoto, maremoto, alluvione, incendi boschivi ... (Corrieretoscano.it)

Protezione civile - weekend di iniziative - Per informazioni sulla piazza digitale, contattare Roberto Gori al 340. A tal fine domani a Castrocaro dalle 8. 7140462, mail condor1983@alice. Francesca Miccoli . 30 sarà allestito un punto informativo all’ingresso del mercato contadino, in seno al parcheggio Poggiolini. it). La campagna di comunicazione sulle buone pratiche di Protezione Civile è basata sulla sinergia tra scienza, ... (Ilrestodelcarlino.it)

Trento - Fugatti : “2 nuovi elicotteri per Protezione civile” - I nuovi elicotteri, costati circa 6 milioni di euro, garantiscono una maggiore capacità di azione dei nostri operatori e caratteristiche migliorative per la sicurezza: per l’amministrazione provinciale sostenere le strutture operative significa anche garantire i necessari investimenti nel campo della tecnologia”. (Lapresse.it)