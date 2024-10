Ciclismo, Giro di Lombardia 2024 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 12 ottobre 2024) oggi, sabato 12 ottobre, andrà in scena il Giro di Lombardia 2024. L’ultima Classica Monumento della stagione chiuderà un 2024 dominato dal fenomeno Tadej Pogacar. I corridori si daranno battaglia nei 252 km da Bergamo a Como. La partenza è in programma dal km 0 alle ore 10.30, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 17, ma tutto dipenderà dalla velocità media tenuta dal gruppo. La corsa sarà visibile dalle 10.30 alle 14.00 in diretta tv su RaiSport HD, mentre su Rai 2 ed Eurosport 1 dalle 14.00 fino all’arrivo. Per quanto riguarda lo streaming, Rai Play, Discovery Plus, Sky Go e Dazn forniranno la diretta dell’evento. Ciclismo, Giro di Lombardia 2024 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024), sabato 12 ottobre, andrà in scena ildi. L’ultima Classica Monumento della stagione chiuderà undominato dal fenomeno Tadej Pogacar. I corridori si daranno battaglia nei 252 km da Bergamo a Como. La partenza è in programma dal km 0 alle ore 10.30, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 17, ma tutto dipenderà dalla velocità media tenuta dal gruppo. La corsa sarà visibile dalle 10.30 alle 14.00 intv su RaiSport HD, mentre su Rai 2 ed Eurosport 1 dalle 14.00 fino all’arrivo. Per quanto riguarda lo, Rai Play, Discovery Plus, Sky Go e Dazn forniranno ladell’evento.diin tv:SportFace.

