Cicchi promuove la difesa | Il reparto che ha fatto meglio

(Di sabato 12 ottobre 2024) La prima e unica vittoria è arrivata in trasferta, tra le propria mura la Civitanovese non ha ancora mai vinto. Ed è per questo che Visciano e compagni sono chiamati ai tre punti contro la Forsempronese nel match di domani alle 15. "Si tratta – dice il ds Claudio– di un avversario da prendere con le molle, forte di una notevole intelaiatura tecnica e di un organico che si conosce a memoria". Fossombrone vanta il medesimo allenatore da 9 anni, Michele Fucili e finora non ha mai perso. In rosa spicca l’attaccante Casolla, capocannoniere del torneo (4 gol) insieme a Sbaffo della Recanatese ed Eusepi della Recanatese, occhio anche al compagno diBroso, un esperto della D. "Sì, ma non è tanto la presenza di attaccanti forti – prosegue il ds –, quanto il gioco espresso in queste prime 5 giornate a metterci qualche pensiero.