Casella: “Alice D’Amato ancora adesso non si vede come travista. Vorrei portare questo gruppo a Los Angeles” (Di sabato 12 ottobre 2024) Enrico Casella ha proseguito nella propria analisi sulle prestazioni offerte dall’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Nazionale di ginnastica artistica femminile ha conquistato un oro con Alice D’Amato alla trave, l’argento nella gara a squadre e il bronzo con Manila Esposito sui 10 cm. Il Direttore Tecnico si è soffermato propria sulla trionfale doppietta alla trave ai microfoni di Chiara Sani per Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Alice non crede di essere una travista, anche ora. Le ho detto è che una fantastica all-arounder e che è una travista, glielo avevo detto anche pochi giorni prima di partire per Parigi. Le avevo detto che la sua trave era da finale e che doveva crederci, ma lei ancora adesso non si vede“. L’ingegnere bresciano ha proseguito: “La gara alla trave è una gara di nervi e quindi è venuta fuori la capacità di restare concentrate. Oasport.it - Casella: “Alice D’Amato ancora adesso non si vede come travista. Vorrei portare questo gruppo a Los Angeles” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Enricoha proseguito nella propria analisi sulle prestazioni offerte dall’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Nazionale di ginnastica artistica femminile ha conquistato un oro conalla trave, l’argento nella gara a squadre e il bronzo con Manila Esposito sui 10 cm. Il Direttore Tecnico si è soffermato propria sulla trionfale doppietta alla trave ai microfoni di Chiara Sani per Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “non crede di essere una, anche ora. Le ho detto è che una fantastica all-arounder e che è una, glielo avevo detto anche pochi giorni prima di partire per Parigi. Le avevo detto che la sua trave era da finale e che doveva crederci, ma leinon si“. L’ingegnere bresciano ha proseguito: “La gara alla trave è una gara di nervi e quindi è venuta fuori la capacità di restare concentrate.

