Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada accelera per Skov Olsen: e c’è un fattore che… (Di sabato 12 ottobre 2024) Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada insiste per l’arrivo di Skov Olsen: e c’è un fattore che sorride ai rossoneri. Ecco quale Tutto su Skov Olsen. La dirigenza del club di via Aldo Rossi ha individuato nell’attaccante danese di proprietà del Club Brugge il profilo giusto per migliorare il reparto offensivo della formazione allenata da mister Paulo Fonseca e c’è anche un fattore che sorride a Geoffrey Moncada. Sì, perché i rapporti tra il Milan e la società belga sono ottimi. Nel 2022, infatti, i rossonero avevano messo a punto l’affare Charles De Ketelaere per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Ecco che, quindi, qualora la dirigenza del Diavolo dovesse presentarsi alla porta del Brugge con l’intento di chiedere l’attaccante classe 1999, sicuramente potrebbero esserci margini per la negoziazione. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada accelera per Skov Olsen: e c’è un fattore che… Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024)insiste per l’arrivo di: e c’è unche sorride ai rossoneri. Ecco quale Tutto su. La dirigenza del club di via Aldo Rossi ha individuato nell’attaccante danese di proprietà del Club Brugge il profilo giusto per migliorare il reparto offensivo della formazione allenata da mister Paulo Fonseca e c’è anche unche sorride a. Sì, perché i rapporti tra ile la società belga sono ottimi. Nel 2022, infatti, i rossonero avevano messo a punto l’affare Charles De Ketelaere per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Ecco che, quindi, qualora la dirigenza del Diavolo dovesse presentarsi alla porta del Brugge con l’intento di chiedere l’attaccante classe 1999, sicuramente potrebbero esserci margini per la negoziazione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Milan – Arriva Skov Olsen? Il costo dell’ex Bologna è irrisorio - Andreas Skov Olsen, attaccante danese ex Bologna e oggi al Club Brugge, potrebbe arrivare al Milan nel calciomercato di gennaio 2025. (Pianetamilan.it)

Calciomercato Milan – Piace Skov Olsen - le cifre dell’operazione. C’è un vantaggio - Calciomercato Milan, Skov Olsen il possibile colpo in attacco? Secondo 'La Gazzetta dello Sport' sarebbero tre le opzioni per i rossoneri. (Pianetamilan.it)

Calciomercato Milan - Abraham e Morata non bastano : servono i goal di Skov Olsen. La trattativa di Moncada - Parliamo di un attaccante esterno classe 1999 cresciuto nelle giovanili del Nordsjaelland e che ha debuttato in prima squadra da minorenne nel 2017. it (@dailymilan. La situazione View this post on Instagram A post shared by dailymilan. Nel gennaio 2022, poi, il passaggio al Bruges, club con cui esplode definitivamente. (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan – Skov Olsen un’idea : ecco quanto potrebbe costare - Calciomercato Milan, Skov Olsen il possibile colpo in attacco? Secondo 'La Gazzetta dello Sport' sarebbero tre le opzioni per i rossoneri. (Pianetamilan.it)