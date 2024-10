Calcio internazionale | La Lazio multata da 66.500 euro per cori razzisti (Di sabato 12 ottobre 2024) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: Multa de 66.500 euros y cierre parcial del Stadio Olimpico. Esta ha sido la sanción que ha impuesto la UEFA este viernes a la Lazio después de los incidentes ocurridos en el partido de europa League contra el Niza. El equipo italiano será castigado duramente en un nuevo movimiento del organismo europeo contra los actos racistas. La UEFA tenía bajo lupa los incidentes ocurridos el pasado jueves 3 de octubre durante el partido de europa League contra el Niza. Varios aficionados biancocelestes lanzaron fuegos artificiales, arrojaron objetos, bloquear vías públicas y profirieron cánticos racistas durante el encuentro de competición europea, unos incidentes que el máximo organismo europeo no ha dejado pasar y ha castigado con severidad. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: Multa de 66.500s y cierre parcial del Stadio Olimpico. Esta ha sido la sanción que ha impuesto la UEFA este viernes a ladespués de los incidentes ocurridos en el partido depa League contra el Niza. El equipo italiano será castigado duramente en un nuevo movimiento del organismopeo contra los actos racistas. La UEFA tenía bajo lupa los incidentes ocurridos el pasado jueves 3 de octubre durante el partido depa League contra el Niza. Varios aficionados biancocelestes lanzaron fuegos artificiales, arrojaron objetos, bloquear vías públicas y profirieron cánticos racistas durante el encuentro de competiciónpea, unos incidentes que el máximo organismopeo no ha dejado pasar y ha castigado con severidad.

