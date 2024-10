Biden, 'per gli esperti da uragano Milton danni per 50 miliardi' (Di sabato 12 ottobre 2024) Gli esperti stimano che l'uragano Milton abbia causato danni per la cifra sbalorditiva di 50 miliardi di dollari. Lo ha detto Joe Biden, che domenica volerà in Florida per visitare le aree colpite dalla tempesta. Il bilancio delle vittime intanto è salito a 16, mentre le persone tratte in salvo sono circa 1500. Quotidiano.net - Biden, 'per gli esperti da uragano Milton danni per 50 miliardi' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Glistimano che l'abbia causatoper la cifra sbalorditiva di 50di dollari. Lo ha detto Joe, che domenica volerà in Florida per visitare le aree colpite dalla tempesta. Il bilancio delle vittime intanto è salito a 16, mentre le persone tratte in salvo sono circa 1500.

