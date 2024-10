Bergomi: «Con Schillaci Inter e Italia, qui per lui!» Poi sulla Serie A (Di sabato 12 ottobre 2024) Bergomi ha voluto ricordare il grande Totò Schillaci, direttamente dalla Messina. Poi risponde sulla bella lotta in campionato, con l’Inter seconda. ANIMO BUONO – Beppe Bergomi, Intercettato dai colleghi di RTP direttamente da Messina, ha parlato del compianto Totò Schillaci: «Il calcio è molto divisivo, soprattutto negli ultimi anni, ma se lo fai con competenza e rispetto questo ti viene riconosciuto. Mondiale del 1982? Trampolino di lancio per giocare per 20 anni. Con Totò buon rapporto, l’ho sempre definito di animo buono. Io ero capitano di quella Nazionale di Italia 90 e abbiamo giocato insieme un anno e mezzo anche all’Inter. Mi sono sentito di essere qui». GARANZIA – Poi Bergomi risponde alla domanda sullo scudetto, con il Napoli davanti all’Inter: «Per le prime cinque giornate, c’è stata una capolista diversa, ora c’è il Napoli capolista. Inter-news.it - Bergomi: «Con Schillaci Inter e Italia, qui per lui!» Poi sulla Serie A Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 12 ottobre 2024)ha voluto ricordare il grande Totò, direttamente dalla Messina. Poi rispondebella lotta in campionato, con l’seconda. ANIMO BUONO – Beppecettato dai colleghi di RTP direttamente da Messina, ha parlato del compianto Totò: «Il calcio è molto divisivo, soprattutto negli ultimi anni, ma se lo fai con competenza e rispetto questo ti viene riconosciuto. Mondiale del 1982? Trampolino di lancio per giocare per 20 anni. Con Totò buon rapporto, l’ho sempre definito di animo buono. Io ero capitano di quella Nazionale di90 e abbiamo giocato insieme un anno e mezzo anche all’. Mi sono sentito di essere qui». GARANZIA – Poirisponde alla domanda sullo scudetto, con il Napoli davanti all’: «Per le prime cinque giornate, c’è stata una capolista diversa, ora c’è il Napoli capolista.

