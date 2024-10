Arrestato a Fiumicino il ‘re delle casseforti’: era il ladro più ricercato di Spagna (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ottobre 2024 - Arrestato a Fiumicino il ‘re delle casseforti’, il latitante più ricercato di Spagna. Il 35enne italo-spagnolo è considerato dalla polizia il mago della fiamma ossidrica, ribattezzato dai media spagnoli ‘el nino pijo’, ovvero il ragazzo elegante. A carico dell’uomo, le cui iniziali sono D.F.A., pendeva un mandato d'arresto europeo emesso da Madrid, in esecuzione di una sentenza di condanna a sei anni di reclusione per furto con scasso. nel suo carnet, scassi in mezza Europa. Nel 2019, era stato incastrato dal dna dalla polizia tedesca. E ieri sera, l’arresto vicino a Roma. La cattura del super latitante Sono state proprio le autorità iberiche a segnalare la verosimile presenza del ladro in Italia che, solo sulla carta, è residente a Roma. Quotidiano.net - Arrestato a Fiumicino il ‘re delle casseforti’: era il ladro più ricercato di Spagna Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ottobre 2024 -il ‘re, il latitante piùdi. Il 35enne italo-spagnolo è considerato dalla polizia il mago della fiamma ossidrica, ribattezzato dai media spagnoli ‘el nino pijo’, ovvero il ragazzo elegante. A carico dell’uomo, le cui iniziali sono D.F.A., pendeva un mandato d'arresto europeo emesso da Madrid, in esecuzione di una sentenza di condanna a sei anni di reclusione per furto con scasso. nel suo carnet, scassi in mezza Europa. Nel 2019, era stato incastrato dal dna dalla polizia tedesca. E ieri sera, l’arresto vicino a Roma. La cattura del super latitante Sono state proprio le autorità iberiche a segnalare la verosimile presenza delin Italia che, solo sulla carta, è residente a Roma.

Arrestato all’aeroporto di Fiumicino l’uomo dalle 7 identità : era stato espulso dall’Italia - Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. . Sottoposto quindi ad un approfondito controllo non appena sceso dall’aereo, ovvero incrociati i dati anagrafici riportati sul passaporto e quelli che invece erano i suoi ... (Ilfaroonline.it)