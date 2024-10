Analisi pungente di Selvaggia sul flop di Amadeus e il successo di Stefano (Di sabato 12 ottobre 2024) Chissà Chi è non decolla per il momento, l’ultima puntata del programma di Amadeus è stata seguita da 537.000 telespettatori con il 2,7% di share. Quasi nessuno si sarebbe aspettato risultati simili, soprattutto alla luce del successo di Fabio Fazio sul Nove. Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano ha fatto un’Analisi perfetta della situazione, con Stefano De Martino in Rai che vola e Amadeus che colleziona risultati modesti. Tra le tante cose la Lucarelli ha anche fatto notare come Amadeus su Instagram abbia fatto un tutorial poco efficace su come sintonizzarsi sul nome: “Perché chiaramente l’ottantenne che non sa cambiare canale col telecomando, invece smanetta alla grande su Instagram”. Malissimo Amadeus su NOVE al 2.7% con 537.000#AscoltiTv #ChissàChiÈ pic.twitter. Biccy.it - Analisi pungente di Selvaggia sul flop di Amadeus e il successo di Stefano Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Chissà Chi è non decolla per il momento, l’ultima puntata del programma diè stata seguita da 537.000 telespettatori con il 2,7% di share. Quasi nessuno si sarebbe aspettato risultati simili, soprattutto alla luce deldi Fabio Fazio sul Nove.Lucarelli sul Fatto Quotidiano ha fatto un’perfetta della situazione, conDe Martino in Rai che vola eche colleziona risultati modesti. Tra le tante cose la Lucarelli ha anche fatto notare comesu Instagram abbia fatto un tutorial poco efficace su come sintonizzarsi sul nome: “Perché chiaramente l’ottantenne che non sa cambiare canale col telecomando, invece smanetta alla grande su Instagram”. Malissimosu NOVE al 2.7% con 537.000#AscoltiTv #ChissàChiÈ pic.twitter.

