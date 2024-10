Addio a Sammy Basso. Il suo messaggio-dono: "Piangete e fate festa" (Di sabato 12 ottobre 2024) "Piangete e festeggiate. Se vorrete ricordarmi, pregate e brindate alla mia e alla vostra salute. Non ascoltate chi dice che ho perso la mia battaglia. Non c’è mai stata una battaglia, ma una vita da abbracciare". Sammy Basso (foto sotto), ’il ragazzo di cristallo’ incalzato dal tempo, poteva uscire di scena solo così. Con un inno alla gioia, l’invito a calarsi nell’esistenza senza freno a mano tirato, come ha fatto lui nonostante la malattia. E chissà quando è stata scritta l’ultima lettera svelata sull’altare, chissà se aveva capito che la clessidra era quasi vuota: "Mi spiace non potervi consolare". Ci sono migliaia di persone al suo funerale a Tezze sul Brenta, nel Vicentino, e le campane suonano a festa come a un matrimonio o a Pasqua, come l’aveva immaginato. Quotidiano.net - Addio a Sammy Basso. Il suo messaggio-dono: "Piangete e fate festa" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) "e festeggiate. Se vorrete ricordarmi, pregate e brindate alla mia e alla vostra salute. Non ascoltate chi dice che ho perso la mia battaglia. Non c’è mai stata una battaglia, ma una vita da abbracciare".(foto sotto), ’il ragazzo di cristallo’ incalzato dal tempo, poteva uscire di scena solo così. Con un inno alla gioia, l’invito a calarsi nell’esistenza senza freno a mano tirato, come ha fatto lui nonostante la malattia. E chissà quando è stata scritta l’ultima lettera svelata sull’altare, chissà se aveva capito che la clessidra era quasi vuota: "Mi spiace non potervi consolare". Ci sono migliaia di persone al suo funerale a Tezze sul Brenta, nel Vicentino, e le campane suonano acome a un matrimonio o a Pasqua, come l’aveva immaginato.

