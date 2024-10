A Monza riapre il ristorante degli studenti: si comincia con risotto alla monzese (e si pranza con vino a 15 euro) (Di sabato 12 ottobre 2024) Gli studenti tornano ai fornelli. A Monza a partire da martedì 5 novembre riapre il ristorante didattico Olivettando. Il menù della riapertura prevede risotto alla monzese, medaglione di pollo con scorza di cavolo nero e per dessert dolcezza d'autunno. Il tutto accompagnato da acqua, un Monzatoday.it - A Monza riapre il ristorante degli studenti: si comincia con risotto alla monzese (e si pranza con vino a 15 euro) Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Glitornano ai fornelli. Aa partire da martedì 5 novembreildidattico Olivettando. Il menù della riapertura prevede, medaglione di pollo con scorza di cavolo nero e per dessert dolcezza d'autunno. Il tutto accompagnato da acqua, un

