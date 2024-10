«6 milioni per un sottopasso che si allaga, non era facile far peggio di cosi» (Di sabato 12 ottobre 2024) Arezzo, 12 ottobre 2024 – «Baldaccio fa acqua e Ghinelli è un America». La Dichiarazione di Giovanni Donati e Alessandro Caneschi, Consiglieri Comunali PD «6 milioni per un sottopasso che si allaga, non era facile far peggio di cosi» È bastata la prima pioggia intensa per confermare i dubbi che avevamo manifestato sia in Commissione Lavori Pubblici sia in Consiglio Comunale: il sottopasso del Baldaccio si allaga. Lanazione.it - «6 milioni per un sottopasso che si allaga, non era facile far peggio di cosi» Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Arezzo, 12 ottobre 2024 – «Baldaccio fa acqua e Ghinelli è un America». La Dichiarazione di Giovanni Donati e Alessandro Caneschi, Consiglieri Comunali PD «6per unche si, non erafardi» È bastata la prima pioggia intensa per confermare i dubbi che avevamo manifestato sia in Commissione Lavori Pubblici sia in Consiglio Comunale: ildel Baldaccio si

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ciampino, via al maxi sottopasso ferroviario di via dei Laghi. L’elenco dei 90 espropriati - Ciampino, via al maxi sottopasso ferroviario di via dei Laghi: 90 espropriati. L'elenco completo delle persone e società espropriate ... (ilcaffe.tv)

Ciampino, via al maxi sottopasso ferroviario di via dei Laghi: 90 espropriati. L’elenco - Ciampino, via al maxi sottopasso ferroviario di via dei Laghi: 90 espropriati. L'elenco completo delle persone e società espropriate ... (ilcaffe.tv)

“Il Baldaccio ‘fa acqua’ e Ghinelli è in America” - È bastata la prima pioggia intensa per confermare i dubbi che avevamo manifestato sia in Commissione Lavori Pubblici sia in Consiglio Comunale: il sottopasso de ... (www3.saturnonotizie.it)