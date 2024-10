Zonawrestling.net - WWE: Accordo raggiunto per il rinnovo di Rhea Ripley, mancherebbero solo le firme

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Circa un mese fa abbiamo scritto di come la WWE avesse intenzone di blindare alcune delle sue Superstar, andando ad allungare i contratti, con adeguamento economico, senza aspettare di arrivare in prossimità della scadenza. Tra i nomi fatti c’erano quelli di Liv Morgan, Nia Jax ee gli ultimi report forniscono aggiornamenti proprio sulla situazione contrattuale di quest’ultima, con unpraticamente definito. Blindata A riportare la notizia è il portale PWI Elite, secondo cuie la WWE hanno trovato l’per prolungare, con importante aumento salariale, il contratto dell’Eradicator. Come nel caso di Randy Orton e di altri rinnovi, si tratterà di unquinquennale, un premio e un riconoscimento dell’ottimo lavoro fatto dall’australiana in questi ultimi anni.